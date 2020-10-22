Чехія просить допомоги ЄС і НАТО для боротьби з COVID-19

Чеська Республіка, яка стала однією з найбільш уражених коронавірусом європейських держав, запросила допомогу від Євросоюзу та НАТО для боротьби з епідемією COVID-19.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на сайт Єврокомісії.

Сьогодні до Чеської Республіки були відправлені перші 30 апаратів ШВЛ за європейською програмою rescEU, в рамках якої в шести країнах ЄС - у Данії, Німеччині, Греції, Угорщині, Швеції та Румунії - створені необхідні резерви медобладнання.

«Чехія просто зараз постає перед однією з найважчих ситуацій в Європі. Кількість випадків коронавірусу швидко зростає. Країна потребує медичного обладнання для догляду за пацієнтами лікарень. Ми не залишаємо наших європейських друзів наодинці у важкі часи. Європейська Комісія мобілізує медичні матеріали через наш механізм цивільного захисту. Я щойно мала розмову з прем’єр-міністром Андрієм Бабішем (Andrej Babiš), щоб повідомити про швидке відправлення до Чехії перших 30 вентиляторів з наших резервів rescEU», - зауважила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що цей резерв медичного обладнання був створений навесні для накопичення важливих медичних матеріалів, які надсилається країнам, що мають у них потребу. За словами Ляєн, Єврокомісія продовжує підтримувати контакт з іншими країнами ЄС з метою мобілізувати більше ШВЛ для Чеської Республіки.

Як повідомляє Укрінформ, на сайті НАТО також з’явилася інформація про запит уряду Чеської Республіки по допомогу в боротьбі з інфекцією.

«22 жовтня Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи (EADRCC) отримав запит про міжнародну допомогу від Чеської Республіки на транспортування 60 медичних вентиляторів (ШВЛ) до Чеської республіки для боротьби проти COVID-19», - йдеться у повідомленні.

За минулу добу в Чеській Республіці виявлено 14 968 нових випадків інфікування коронавірусом, якщо темпи інфікування не знизяться, вже у листопаді кількість інфікованих може зрости до 330 тисяч. Наразі у країні понад 124 тисячі активних хворих. Загалом з початку пандемії в Чеській Республіці зафіксовано майже 209 тисяч випадків коронавірусу. З 1 березня від цієї інфекції померли 1739 людей, з них 253 – лише на цьому тижні.

У світі станом на ранок 22 жовтня з початку пандемії підтверджено майже 41,5 мільйонів випадків COVID-19.