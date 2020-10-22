Коронавірус у Києві: 631 випадок за добу, 15 хворих померли

Коронавірус у Києві: 631 випадок за добу, 15 хворих померли

Укрінформ
У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в вже 32 500, за добу - 631.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу в нашому місті найбільша кількість хворих за весь період пандемії - 631 людина. Померли 15 хворих. Всього коронавірус забрав життя 642 киян", - сказав Кличко.

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За його словами, серед нових хворих - 341 жінка віком від 18 до 85 років і 25 дівчат від п'яти до 17 років, 253 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв і 12 хлопчиків від одинадцяти місяців до 16 років. Захворіли також 23 медика.

Він зазначив, що одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 11 304 жителя Києва.

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"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 96, у Солом'янському – 95 та в Оболонському районі – 94 випадки", - поінформував Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу – 7 053.

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