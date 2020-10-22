Коронавірус у Києві: 631 випадок за добу, 15 хворих померли

У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в вже 32 500, за добу - 631.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу в нашому місті найбільша кількість хворих за весь період пандемії - 631 людина. Померли 15 хворих. Всього коронавірус забрав життя 642 киян", - сказав Кличко.

За його словами, серед нових хворих - 341 жінка віком від 18 до 85 років і 25 дівчат від п'яти до 17 років, 253 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв і 12 хлопчиків від одинадцяти місяців до 16 років. Захворіли також 23 медика.

Він зазначив, що одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 11 304 жителя Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 96, у Солом'янському – 95 та в Оболонському районі – 94 випадки", - поінформував Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з них за добу – 7 053.