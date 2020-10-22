Інфекціоністка розповіла про три етапи COVID-19

Коронавірусне захворювання нічого спільного з грипом не має ані щодо навантаження на систему охорони здоров'я, ані щодо наслідків для хворого.

Про це розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська під час брифінгу 22 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нічого спільного з грипом це захворювання не має ані щодо навантажень на систему охорони здоров'я, ані щодо наслідків для хворого. Коронавірусна інфекція - це тривале захворювання, має у своєму розвитку декілька етапів», - зазначила Голубовська.

За її словами, умовно можна виділити три основні етапи розвитку коронавірусної хвороби.

«Перший етап - це перший тиждень захворювання, коли хворі почуваються переважно практично здоровими і, до речі, слава Богу, у 80% людей захворювання і закінчується цією ж стадією - не розвивається далі», - сказала інфекціоніст.

Вона наголосила, що не потрібно одразу впадати в паніку, якщо виявили позитивний тест на COVID-19.

«Цілком ймовірно, ви потрапите до цих 80%. Проте все ж таки є від 10 до 30% випадків, коли захворювання переходить до другої фази. У першій фазі пацієнти з груп ризику повинні лише бути під наглядом. Вони повинні вчасно звертатися до лікаря, приймати різні загальнозміцнювальні вітаміни, вести нормальний спосіб життя, добре харчуватися і, хочу акцентувати, жодних антибактеріальних засобів, які дотепер люди і самі охочі приймати, й іноді колеги призначають. Жодні антибактеріальні або гормональні засоби пацієнту на цій стадії не потрібні», - зазначила Голубовська.

За її словами, найважча фаза розвитку хвороби починається з другого тижня - коли ураження органів і систем здійснюється імунною системою.

«Треба розуміти, ураження легень - це вірусіндуковане імунне ураження, і все наше лікування на цій стадії спрямовано на стримування цього «шторму» імунної системи проти свого ж організму. Дуже своєрідне захворювання. І триває ця фаза тиждень, два, іноді три. Захворювання дуже і дуже тривале. І в цій фазі ми вже застосовуємо всі методи лікування, визначені у наших нормативних документах. Ці хворі, тим більш тяжкі, перебувають у стаціонарі», - розповіла інфекціоніст.

Далі, за її словами, хвороба переходить в наступну стадію - так званий постковідний синдром.

«На сьогодні у світі він дуже інтенсивно вивчається... Тому пацієнтам теж потрібно бути під якимось наглядом, згідно з нашими нормативними документами, вони можуть до місяця бути на лікарняному після перенесеної коронавірусної інфекції», - пояснила Голубовська.

Вона нагадала, що коронавірусне захворювання швидко не проходить і супроводжується великим навантаженням на систему охорони здоров'я.

При цьому вона уточнила, що хворим на COVID-19 не потрібно панікувати, вони повинні слухатися порад лікаря і пам'ятати, що молоді люди й діти частіше легко переносять це захворювання і є основним джерелом інфекції.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 жовтня лабораторно підтвердили 322 879 випадків COVID-19, з них за добу - 7 053 нових.