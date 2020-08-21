До лікування хворих на COVID-19 залучені лікарі різних спеціальностей - Голубовська

Через нестачу профільних спеціалістів до надання медичної допомоги хворим на COVID-19 залучають лікарів різних спеціальностей.

Про це заявила заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми робимо все, що можна робити в таких надскладних умовах. Постійно переробляємо наші нормативні документи, проводимо різні заходи щодо підготови лікарів різних спеціальностей. Тому що зараз не вистачає профільних спеціалістів, зараз наданням медичної допомоги таким хворим займаються лікарі усіх спеціальностей", - сказала Голубовська.

Вона зазначила, що Україна перебуває на порозі другої хвилі коронавірусу, очікується зростання різних респіраторних інфекцій. Це грип та інші респіраторні захворювання в осінньо-зимовий період, що ще більше ускладнить ситуацію.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтверджено 100 643 випадки COVID-19, з них за добу – 2106.