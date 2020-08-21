В Україні можуть переглянути показання до госпіталізації хворих на COVID-19

У разі зростання кількості хворих на коронавірус в Україні переглянуть показання до госпіталізації – госпіталізовуватимуть лише хворих на COVID-19 у важких випадках.

Про це сказала заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу сказати, що якщо спостерігатиметься такий ріст захворюваності, ми будемо змушені міняти стратегію, в тому числі й щодо госпіталізації людей. Зараз маємо змогу госпіталізовувати максимум людей, які потребують якогось медичного втручання. Середньотяжкі форми захворювання також входять у показання до госпіталізації», - сказала Голубовська.

За її словами, «цим наша країна відрізняється від багатьох країн Західної Європи та Сполучених Штатів Америки, де госпіталізовували лише людей уже в тяжкому стані». «Але якщо спостерігатиметься такий ріст захворюваності, то, звичайно, що ми змушені будемо теж переглядати показання до госпіталізації та госпіталізувати тільки з тяжкими формами захворювання. Це ускладнить якість надання медичної допомоги», - зауважила Голубовська.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтверджено 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2106.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що із 2106 осіб 118 дітей і 136 медичних працівників.

Окрім того він відзначив, що за минулу добу госпіталізовано 487 людей, що є найбільшою кількістю госпіталізованих із COVID-19 за добу протягом всієї пандемії.

Напередодні в Україні за добу зареєстрували 2134 випадки коронавірусу та госпіталізували 407 осіб із COVID-19.