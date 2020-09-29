В Україні за добу – 3 627 випадків коронавірусу
Укрінформ
В Україні станом на 29 вересня лабораторно підтверджено 204 932 випадки COVID-19, з них за добу – 3 627.
Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксовано 69 нових летальних випадків.
Загалом в Україні зареєстровано 4 065 смертей від COVID-19. Одужали – 90 250 пацієнтів.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 2 671 новий випадок коронавірусу.
Фото Андрія Скакодуба