В Україні за добу – 3 627 випадків коронавірусу

В Україні станом на 29 вересня лабораторно підтверджено 204 932 випадки COVID-19, з них за добу – 3 627.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Протягом доби зафіксовано 69 нових летальних випадків. Читайте також: У світі коронавірусом заразилися понад 33,5 мільйона осіб Загалом в Україні зареєстровано 4 065 смертей від COVID-19. Одужали – 90 250 пацієнтів. Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 2 671 новий випадок коронавірусу. Фото Андрія Скакодуба