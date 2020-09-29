В Україні за добу – 3 627 випадків коронавірусу

В Україні за добу – 3 627 випадків коронавірусу

Укрінформ
В Україні станом на 29 вересня лабораторно підтверджено 204 932 випадки COVID-19, з них за добу – 3 627.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Протягом доби зафіксовано 69 нових летальних випадків.

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Загалом в Україні зареєстровано 4 065 смертей від COVID-19. Одужали – 90 250 пацієнтів.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 2 671 новий випадок коронавірусу.

Фото Андрія Скакодуба

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