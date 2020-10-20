У Києві за добу - 462 випадки коронавірусу

У Києві станом на 20 жовтня підтвердили 31 310 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу - 462.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу в нашому місті виявили ще 462 хворих на коронавірус. Померли 17 людей. Всього коронавірус забрав життя 604 киян. Підтверджених випадків захворювання на коронавірус сьогодні у столиці вже 31 310", - сказав Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли: 248 жінок віком від 19 до 92 років та 15 дівчаток від п’яти до 17 років. А також 178 чоловіків віком від 18 до 102 рокiв та 21 хлопчик від чотирьох місяців до 17 років. Захворіли також 15 медиків.

За його словами, до лікарень столиці потрапили 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 207 осіб. Загалом коронавірус подолали 10 916 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському – 97, Оболонському – 64 та у Святошинському районі – 48 випадків", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469. Померли з початку пандемії 5 786 пацієнтів, за минулу добу – 113.