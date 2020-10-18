Степанов: Понад 75% померлих від коронавірусу - люди, котрим за 60

Із загальної кількості померлих внаслідок коронавірусної хвороби, понад 75% становлять хворі, котрим понад 60 років.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю,18 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Особливо хотів би звернутися до людей, які старші за 60 років, тому що у нас із загальної кількості померлих відсоток людей, які старші за 60 років — це 75,7%”, - сказав Степанов.

Він закликав українців, котрим понад 60 років, берегти себе, користуватися маскою та антисептиком, дотримуватися дистанції, не виходити із дому без нагальної потреби.

Окрім того, Степанов наголосив на важливості загальної мобілізації населення щодо боротьби з COVID-19.

“Ця мобілізація дуже проста - це виконання правил, які встановлені в державі, виконання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я”, - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 жовтня лабораторно підтверджено 298 872 випадків COVID-19, з них за добу – 5 231.

Протягом минулої доби померло 90 осіб. Загалом з часу епідемії зафіксовано 5 607 летальних випадків від COVID-19.