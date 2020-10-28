У 563 киян виявили коронавірус минулої доби, 15 хворих померли

За минулу добу, 27 жовтня, кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася на 563 особи.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

«За минулу добу 563 людини захворіли на коронавірус, 15 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 721 киянина», - зазначив Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 35 450.

За словами Кличка, серед тих, хто захворів, 296 жінок віком від 18 до 96 років і 19 дівчаток від двох до 17 років, також 228 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв і 20 хлопчиків від двох до 17 років. Захворіли також 14 медиків.

Київський міський голова зазначив, що одужала за минулу добу 221 людина. Усього коронавірус подолали 12 146 киян.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському – 129, Дніпровському – 84 та в Солом'янському – 80 випадків районах», - сказав Кличко

Він підкреслив, що збільшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації. «У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1866 хворих на коронавірус, з них 39 дітей, 494 пацієнти - у важкому стані, 701 отримує кисневу підтримку, 29 - під апаратами ШВЛ. Ще 146 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус», - сказав очільник столиці.

Він зазначив, що пневмонію в столичних медзакладах сьогодні лікує 491 хворий.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні минулої доби, 27 жовтня, зареєстрували 7474 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 363 075.