Жодна область не готова до пом'якшення карантину - МОЗ
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (409, 1 на 100 тис. осіб), Хмельницькій (378,7), Житомирській (356,7) областях.
Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (87,9), Вінницькій (120,3) та Херсонській (131,1) областях.
У Києві цей показник становить 234,0, а середній по Україні - 228,2 на 100 тис. населення.
Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.
Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень.
Як повідомлялося, в Україні минулої доби, 27 жовтня, зареєстрували 7 474 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 363 075.