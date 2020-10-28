В Україні - 7 474 нових випадки коронавірусу

В Україні минулої доби, 27 жовтня, зареєстровано 7 474 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 363 075.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Протягом доби зафіксовано 165 нових летальних випадків. Одужали – 3 306 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 6 755 смертей від COVID-19. Одужали – 148 642 пацієнтів. Хворіють нині - 211 149 осіб.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 635, в Одеській – 567, у Києві – 563, в Дніпропетровській області - 497, Львівській – 398, Чернівецькій – 392 випадки.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 6 677 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: Андрій Скакодуб