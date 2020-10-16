У Києві за добу виявили 455 хворих на COVID-19

У Києві станом на 16 жовтня підтверджено 29 412 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу - 455.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу у Києві виявили ще 455 хворих на коронавірус. Померли 22 людини. Всього коронавірус забрав життя у 557 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці вже 29 412 випадків ", - сказав Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли: 261 жінка віком від 18 до 94 років і 15 дівчаток від двох до 16 років. А також 163 чоловіки віком від 18 до 87 років і 16 хлопчиків від двох до 17 років. Захворіли також 17 медиків.

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За його Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 10 475 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 88, у Дарницькому – 64 та в Подільському районі – 52 випадки", - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.