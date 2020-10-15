Від початку року з медзакладів Києва звільнилися понад сім тисяч працівників

У Києві за останні дев'ять місяців із медичних закладів звільнилися понад сім тисяч працівників.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"Загалом за дев'ять останніх місяців зі столичних медзакладів звільнились понад сім тисяч працівників. Майже половина з них – технічні робітники, це не медики. На жаль, є і відтік медичних кадрів, навіть в умовах постійних зусиль міста для поліпшення умов роботи медпрацівників", - сказав Кличко.

За його словами, є різні причини звільнення медиків. Одна з вагомих причин - пандемія коронавірусу.

"Є й інші причини немалої кількості вільних вакансій у столичних медзакладах. На сьогодні вакансій майже 7,5 тисяч. Зокрема, й через те, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленням після навчання не йдуть працювати до комунальних лікарень", - сказав Кличко.

Він нагадав, що вимогу відпрацювати у замовника не менше трьох років скасували у 2017 році. За його словами, цього року зі столичних коледжів випустилися 557 студентів-бюджетників, і тільки 207 з них пішли працювати до комунальних лікарень медсестрами.

Кличко додав, що уряд має виправити цю ситуацію, бо саме в компетенції уряду внести зміни до нормативно-правових актів та врегулювати питання працевлаштування випускників медичних навчальних закладів, які навчалися за державний та місцеві кошти.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з рішенням уряду, з 1 вересня зарплати медичним працівникам закладів спеціалізованої та екстреної медичної допомоги підвищено: лікарям – на 70% від посадового окладу, визначеного за 14-м тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки. Фахівцям із базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей – на 50% від мінімальної зарплати. Молодшим медичним сестрам – на 25% від мінімальної зарплати.