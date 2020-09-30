Україна не планує знову обмежувати в’їзд іноземців - МЗС

Кабінет Міністрів наразі немає планів щодо чергового запровадження обмеження на в’їзд іноземних громадян в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я особисто виступаю за те, щоб навіть в умовах пандемії можливість для подорожей зберігалася, щоб в Україну могли в’їжджати іноземці з дотриманням базових правил. І саме таку позицію наразі реалізує уряд. У планах уряду станом на зараз немає наміру запроваджувати чергове обмеження на в’їзд іноземців в Україну", - зазначив Кулеба.

Водночас він назвав рішення уряду щодо обмеження в’їзду іноземців, яке тривало до 28 вересня, форс-мажорним.

"Це було форс-мажорне рішення, яке ми були вимушені ухвалити для захисту здоров’я громадян і стримання поширення пандемії", - сказав міністр.

Як повідомлялося, в Україні за рішенням Кабінету Міністрів діяла заборона на в'їзд іноземців з 28 серпня до 28 вересня.