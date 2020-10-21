Шкарлет запевняє, що дитсадки працюватимуть у звичайному режимі

Дошкільні заклади продовжать працювати у звичайному режимі.

Про це т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет сказав на брифінгу за результатами чергового засідання уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не можемо стовідсотково прогнозувати, що діти вийдуть до школи, але дошкільні заклади будуть працювати у звичайному режимі. А для 1-4 класів ми все-таки розглядаємо можливість навчатися в школі в повноформатному режимі", - сказав Шкарлет.

Як повідомлялося, уряд рекомендував закладам загальної середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня, а у наступний період передбачити можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.

В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.