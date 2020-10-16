Україна отримала заявку на проведення третьої фази випробування вакцини від COVID-19, після її опрацювання Державним експертним центром МОЗ понад 4 тис добровольців в Україні зможуть взяти участь в третій фазі випробування вакцини проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” сказала директорка Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко.

“Самі успішні розробки, це декілька країн світу — країни Європи, Китай, США, сьогодні проводять третю фазу (дослідження вакцини від COVID-19 — ред.) , і це на достатньо великій кількості пацієнтів. Треба сказати, що ми теж отримали першу заявку минулого тижня на проведення третьої фази (випробування вакцини - ред.) європейського виробника, і сьогодні ми працюємо над експертизою цих матеріалів. Якщо матеріали будуть в достатньому обсязі і підтвердять безпеку проведення цього дослідження в Україні, то 4 200 добровольців, (взагалі випробування вакцини проводять на здорових добровольцях), зможуть взяти участь в цьому проєкті”, - сказала Думенко.

Коли може розпочатися це випробування, Думенко не уточнила. Водночас, за ії словами інформація про це буде в реєстрі клінічних досліджень.

“Як тільки буде отримано схвалення, а це відбувається наказом МОЗ, одразу вся інформація про клінічне дослідження буде доступна”, - сказала Думенко.

Також Думенко зауважила, що російська вакцина, наскільки це відомо з відкритих джерел, не проходила третьої фази випробування.

За ії словами, очікувати вакцини від COVID-19 з доведеною ефективністю, яка пройшла всі три фази випробувань, не варто раніше 2021 року.