В Італії знову зафіксували найбільшу добову кількість хворих на COVID-19

В Італії другий день поспіль фіксується рекордно велика кількість нових випадків COVID-19 - за останню добу зареєстровано 8804.

Як передає Укрінформ, про це пише видання Corriere Della Sera.

При цьому попередньої доби в країні зареєстровано 7 332 нові випадки коронавірусу, До цього максимальний добовий показник був зафіксований 21 березня - 6 557.

Загалом в Італії від початку епідемії зафіксували 381 602 випадки захворювання на COVID-19.

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Крім того, протягом останньої доби в Італії зафіксовано 83 смерті пацієнтів з коронавірусом, загалом у країні налічується 36 372 летальні випадки.

Водночас одужали 245 964 особи.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 39 033 420 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 100 316 летальних, 29 262 773 особи одужали.