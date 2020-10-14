Італія прагне уникнути повторного загального карантину новими обмеженнями
Як передає Укрінформ, про це інформує Reuters.
Джузеппе Конте заявив у вівторок, що головною метою нових урядових обмежень є уникнення сплеску інфекцій, що може призвести до поновлення загальнодержавного карантину.
Урядовий указ, який він підписав у вівторок, запроваджує нові обмеження на громадські збори, роботу ресторанів, заняття спортом та шкільне навчання після того, як в Італії минулого тижня кількість щоденних випадків коронавірусу збільшилася вдвічі — близько 6 000 заражень зафіксували у суботу.
"Ми повинні уникнути загального карантину, адже економіка країни знову почала працювати", - сказав Конте на пресконференції.
Як повідомлялося, у світі зареєстровано 38 040 148 випадків коронавірусу, зокрема 1 085 373 летальні випадки та 28 602 858 випадків одужання.