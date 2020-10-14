Італія прагне уникнути повторного загального карантину новими обмеженнями

Італія прагне уникнути повторного загального карантину новими обмеженнями

Укрінформ
Голова уряду Італії Джузеппе Конте заявив, що країні потрібно уникнути повторного запровадження загальнонаціонального карантину. Це є метою нових обмежувальних заходів в країні.

Як передає Укрінформ, про це інформує Reuters.

Джузеппе Конте заявив у вівторок, що головною метою нових урядових обмежень є уникнення сплеску інфекцій, що може призвести до поновлення загальнодержавного карантину.

Урядовий указ, який він підписав у вівторок, запроваджує нові обмеження на громадські збори, роботу ресторанів, заняття спортом та шкільне навчання після того, як в Італії минулого тижня кількість щоденних випадків коронавірусу збільшилася вдвічі — близько 6 000 заражень зафіксували у суботу.

"Ми повинні уникнути загального карантину, адже економіка країни знову почала працювати", - сказав Конте на пресконференції.

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Як повідомлялося, у світі зареєстровано 38 040 148 випадків коронавірусу, зокрема 1 085 373 летальні випадки та 28 602 858 випадків одужання.

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