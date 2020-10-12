Мінімум гостей і заборона вечірок: Італія посилить карантин

Італія збирається обмежити число гостей на похоронах і весіллях, а також повністю заборонити приватні вечірки у рамках нових коронавірусних обмежень, спрямованих на боротьбу з епідеміологічною ситуацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відповідний указ, який може бути виданий сьогодні, забороняє громадянам приймати понад 10 гостей в своїх будинках або в будь-яких інших приватних приміщеннях.

На весіллях планують допускати не більше 10 гостей, а на похоронах - не більше 15 осіб.

Згідно з проєктом указу, на деяких робочих місцях передбачається більш жорстке соціальне дистанціювання.

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Уряд також планує скоротити до 10 днів з 14 днів карантинний період, необхідний для людей, які вступили в контакт з інфікованою людиною.

Минулої п’ятниці Італія перевищила 5 000 нових випадків захворювання COVID-19 за один день - вперше з березня, коли ця країна мала найгіршу в Європі ситуацію з коронавірусом. У суботу та неділю було також зафіксовано 5000 випадків коронавірусу.

Смертність, пов'язана з COVID-19, нині набагато менша у порівнянні з піками в кінці березня й на початку квітня.

Загалом із початку пандемії в Італії було зафіксовано майже 360 тисяч випадків COVID-19.

Фото: ANSA/Marco Ottico