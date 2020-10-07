Італія продовжила надзвичайний стан до лютого 2021 року
Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання ANSA.
Також, як зазначається, Кабінет міністрів країни затвердив указ про нові заходи з боротьби з поширенням COVID-19. Це, зокрема, дозволяє губернаторам та іншим державним органам створювати «червоні зони», ізолюючи райони, де стався спалах хвороби.
Чинними залишаються й інші обмежувальні заходи – соціальне дистанціювання (не менше одного метра від людей), використання захисних масок не лише у громадських місцях та закритих приміщеннях, а й на вулиці, вимірювання температури та часте миття рук.
За даними сайту Worldometer, станом на 7 жовтня в Італії із початку пандемії зафіксовано понад 330 тисяч випадків COVID-19, з них – 36,3 тис. осіб померли, понад 234 тис. одужали.
Станом на 7 жовтня у світі зафіксовано 36 122 499 випадків коронавірусу, зокрема 1 055 947 летальних випадків і 27 193 475 випадків одужання.
Фото з сайту ansa.it