Італія продовжила надзвичайний стан до лютого 2021 року

Італійський уряд продовжив режим надзвичайного стану до 31 січня 2021 року через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання ANSA.

Також, як зазначається, Кабінет міністрів країни затвердив указ про нові заходи з боротьби з поширенням COVID-19. Це, зокрема, дозволяє губернаторам та іншим державним органам створювати «червоні зони», ізолюючи райони, де стався спалах хвороби.

Чинними залишаються й інші обмежувальні заходи – соціальне дистанціювання (не менше одного метра від людей), використання захисних масок не лише у громадських місцях та закритих приміщеннях, а й на вулиці, вимірювання температури та часте миття рук.

За даними сайту Worldometer, станом на 7 жовтня в Італії із початку пандемії зафіксовано понад 330 тисяч випадків COVID-19, з них – 36,3 тис. осіб померли, понад 234 тис. одужали.

Станом на 7 жовтня у світі зафіксовано 36 122 499 випадків коронавірусу, зокрема 1 055 947 летальних випадків і 27 193 475 випадків одужання.

Фото з сайту ansa.it