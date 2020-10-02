В Італії за добу виявили 2 499 нових випадків COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Крім того, протягом останньої доби в Італії зафіксовано 23 летальні випадки унаслідок епідемії.

Вчора в Італії був встановлений п'ятимісячний антирекорд захворюваності - 2 548 нових випадків.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Італії від початку пандемії становить 319 908, померла в країні вже 35 941 особа.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 жовтня у світі зареєстровано 34 481 663 випадки коронавірусу, з них 1 027 653 летальних випадки та 25 670 610 випадків одужання.

Фото: ANSA/EPA