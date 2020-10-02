У Польщі другий день поспіль – рекордні COVID-показники

У Польщі за минулу добу зафіксовано 2292 випадки інфікування коронавірусом, що є новим добовим рекордом у країні від початку пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Твіттері МОЗ Польщі.

“Ми маємо 2292 нових і підтверджених випадків інфікування коронавірусом”,- йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

За минулу добу померли 26 осіб.

Від початку пандемії загальна кількість інфікованих у Польщі зросла до понад 95,7 тис., з яких понад 2,5 тис. померли. На сьогодні в РП вилікувалися вже понад 71,3 тис.

Попередній добовий рекорд інфікування COVID-19 в РП був зафіксований 1 жовтня – 1967 випадків.

МОЗ Польщі кілька днів тому ініціював введення нових обмежень. Зокрема, у так званих зелених зонах кількість учасників масових заходів і весільних церемоній буде зменшено із 150-ти до 100, в жовтих зонах – із 100 до 75-ти, а червоних – з 75-ти до 50-ти.

У червоних зонах вводиться заборона на функціонування ресторанів і пабів після 22 години. У жовтих зонах також вводиться обов’язкове носіння масок на вулиці.

Фото: АА