У Польщі другий день поспіль – рекордні COVID-показники
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Твіттері МОЗ Польщі.
“Ми маємо 2292 нових і підтверджених випадків інфікування коронавірусом”,- йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.
За минулу добу померли 26 осіб.
Від початку пандемії загальна кількість інфікованих у Польщі зросла до понад 95,7 тис., з яких понад 2,5 тис. померли. На сьогодні в РП вилікувалися вже понад 71,3 тис.
Попередній добовий рекорд інфікування COVID-19 в РП був зафіксований 1 жовтня – 1967 випадків.
МОЗ Польщі кілька днів тому ініціював введення нових обмежень. Зокрема, у так званих зелених зонах кількість учасників масових заходів і весільних церемоній буде зменшено із 150-ти до 100, в жовтих зонах – із 100 до 75-ти, а червоних – з 75-ти до 50-ти.
У червоних зонах вводиться заборона на функціонування ресторанів і пабів після 22 години. У жовтих зонах також вводиться обов’язкове носіння масок на вулиці.
Фото: АА