У Польщі - новий добовий рекорд інфікування коронавірусом

У Польщі за минулу добу зафіксовано новий добовий рекорд інфікування коронавірусом - 1967 випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері інформує МОЗ Польщі.

"Ми маємо 1967 нових і підтверджених випадків інфікування коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу в Польщі померли 29 осіб від COVID-19.

Найбільше інфікованих коронавірусом є в Малопольському воводстві (центр - Краків) - 285 і Мазовецькому (Варшава) - 268.

Відтак, від початку пандемії загальна кількість інфікованих у Польщі зросла до понад 93 тис., з яких понад 2,5 тис. померли. На сьогодні в РП вилікувалися вже понад 70,4 тис.

Попередній добовий рекорд інфікування COVID-19 в РП був зафіксований 25 вересня – 1587 випадків.

У Польщі різке зростання інфікованих коронавірусом пов'язують із завершенням літніх канікул, початком нового навчального року і поверненням людей до робочого ритму життя.

МОЗ Польщі кілька днів тому ініціював введення нових обмежень. Зокрема, у так званих зелених зонах кількість учасників масових заходів і весільних церемоній буде зменшено із 150-ти до 100, в жовтих зонах – із 100 до 75-ти, а червоних – з 75-ти до 50-ти.

У червоних зонах вводиться заборона на функціонування ресторанів і пабів після 22-ї години. У жовтих зонах також вводиться обов’язкове носіння масок на вулиці.