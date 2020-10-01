У світі - понад 34,1 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 1 жовтня зафіксовано понад 34,1 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них – більше 1 млн осіб померли.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 34 159 060 випадків COVID-19, зокрема 1 018 791 – летальний, одужали 25 430 448 людей.

За нову добу зафіксовано 11 077 нових випадків, з них 5 053 у Мексиці, 2 317 у Індії і 1 337 у Бельгії. Загинули 573 людини, з них 483 - у Мексиці.

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Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (7 447 282), Індія (6 312 584), Бразилія (4 813 586) та Росія (1 176 286).

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 вересня в Україні лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.