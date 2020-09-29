Польща вводить нові обмеження через COVID-19

У зв’язку з різким збільшенням кількості інфікованих коронавірусом упродовж останніх кількох днів уряд Польщі вирішив запровадити чергові обмеження і нову стратегію дій щодо осіб, в яких діагностовано COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав вівторок міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський і головний санітарний інспектор Польщі Вальдемар Краска під час пресконференції у Варшаві.

Зокрема, обмеження стосується масових зібрань. У так званих “зелених” зонах кількість учасників масових заходів і весільних церемоній буде зменшено зі 150 до 100, в “жовтих” зонах – зі 100 до 75, а “червоних” – з 75 до 50.

У “червоних” зонах вводиться заборона на функціонування ресторанів і пабів після 22-ї години. У “жовтих” зонах також вводиться обов’язкове носіння масок на вулиці.

За словами міністра Недзельського, станом на сьогодні в Польщі є понад 8 тис. ліжкомісць для інфікованих COVID-19, з яких зайнятими є близько 2,3 тисячі. Він повідомив, що за останній тиждень кількість цих ліжок збільшено на 1,2 тисячі. У шпиталях є 800 місць, призначених для важкохворих, які обладнано апаратами ШВЛ. З них зайнятими є 141 ліжко.

У Польщі з наступного тижня вводиться новий алгоритм дій щодо осіб, інфікованих COVID-19. Зокрема, після підтвердження інфікування COVID-19 особа звертається до свого сімейного лікаря, який має оцінити стан здоров’я пацієнта. Якщо особа, в якої діагностовано COVID-19, легко переносить хворобу, то лікар самостійно може прийняти рішення про ізоляцію пацієнта в домашніх умовах, тобто рішення про ізоляцію пацієнта зможе прийняти не лише лікар інфекційної лікарні.

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За останню добу в Польщі підтверджено інфікування 1326 осіб, 30 осіб померли. Загальна кількість інфікованих в Польщі від початку пандемії коронавірусу зросла до 89,9 тис. осіб, понад 2,4 тис. осіб померли. Станом на сьогодні у Польщі вилікувалися вже понад 68,5 тис. осіб, інфікованих COVID-19.

У Польщі станом на сьогодні є 19 "жовтих" зон і "дві" червоні.