Німецький круїзний лайнер перервав тур через коронавірус у членів екіпажу

Німецький круїзний лайнер "Mein Schiff 6" перервав круїзний тур біля узбережжя Греції після того, як 12 членів екіпажу виявили коронавірусну інфекцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція DPA.

Лайнер прибув до порту Пірей для подальшого тестування.

Експерти Грецької національної організації охорони здоров'я EODY вирушили на "Mein Schiff 6", щоб протестувати 922 пасажирів та 666 членів екіпажу.

Усі пасажири мали негативний тест перед посадкою на лайнер.

Усі експрес-тести, проведені дотепер, дали негативний результат, але ніхто не може зійти на берег, доки EODY не дозволить.

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Судно йшло під мальтійським прапором та експлуатувалось німецькою туристичною компанією TUI.

Корабель вирушив з Іракліона на Криті до острова Мілос, а потім переправився до Пірею, порту, який обслуговує столицю Греції Афіни.

Круїзний лайнер став першим у грецьких водах з моменту виникнення пандемії коронавірусу, що змусила туризм повністю зупинитися.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 вересня у світі зафіксовано 33 552 152 випадки коронавірусу, зокрема 1 006 379 летальних випадків та 24 880 948 випадків одужання.