В Італії вперше з березня виявили понад 5 000 нових випадків COVID-19

В Італії вперше з березня кількість нових випадків хвороби COVID-19 протягом доби перевищила 5 000.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я протягом останніх 24 годин в Італії було підтверджено 5 372 нових випадки коронавірусу (вчора було 4 458), в результаті хвороби померли 28 людей.

Найбільшу кількість нових випадків було зафіксовано в Ломбардії - 983, через це регіон обігнав Кампанію, де було зареєстровано 769 випадків.

Як пише видання Corriere Della Sera, в Італії не фіксували понад 5 300 нових випадків хвороби з кінця березня, а саме з 28 березня, коли було зареєстровано 5 974 випадки.

Загалом в Італії з початку епідемії коронавірусу зафіксовано 343 770 випадків захворювання. З них 36 111 осіб померли унаслідок недуги. 237 549 пацієнтів одужали від хвороби.

За даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, станом на 9 жовтня у світі зареєстровано понад 36,8 млн людей, інфікованих коронавірусом. При цьому, більше 1,067 млн осіб померли, близько 27,7 млн пацієнтів одужали.