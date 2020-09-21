Київ та 22 області не готові до пом'якшення карантину - МОЗ

Станом на 21 вересня Київ та 22 області є не готовими до пом'якшення карантиних заходів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, оприлюднені на сайті установи.

Зазначається, що у Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 151,2 на 100 тис. осіб.

Згідно з даними МОЗ, також не готові до пом'якшення карантину Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 178 353 осіб.