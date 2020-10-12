В Україні лише одна область готова до пом'якшення карантину

Станом на 12 жовтня вересня лише в Кіровоградській області показники епідемічної небезпеки не перевищують базовий рівень, встановлений МОЗ.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Кіровоградській області показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення склав 26,7 при базовому рівні 40 на 100 тис. населення.

При цьому заповненість ліжок в лікарнях "першої" хвилі складає 58,4% станом на 11 жовтня.

Загалом станом на 12 жовтня не готові до пом'якшення протиепідемічних заходів, враховуючи перевищення індикаторних показників, місто Київ та 22 області України.

Так, в Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 187,2 на 100 тис. осіб, завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі станом на 11 жовтня в столиці становить 70,9%.

Загалом по Україні захворюваність на COVID-19 за 14 днів складає 168,4 на 100 тисяч населення, завантаженість ліжок "першої" хвилі станом на 11 жовтня - 60,9%.

Як повідомлялося, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

В Україні станом на 12 жовтня лабораторно підтверджено 265 454 випадки COVID-19, з них за останню добу - 4 420.