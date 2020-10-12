В Україні за тиждень провели понад 200 тисяч ПЛР-тестів

Протягом минулого тижня, 5-11 жовтня, в Україні здійснено 202 998 тестів методом ПЛР на виявлення COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулий тиждень загалом по всій країні було здійснено 202 998 тестувань методом ПЛР. До цього найбільшу кількість тестів ПЛР було зроблено два тижні тому - 188 349 тестувань за тиждень”, - сказав Степанов.

За попередню добу було проведено 21 906 тестувань на виявлення COVID-19, з них 19 867 - методом ПЛР, 2 039 - методом ІФА.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Степанов заявив про те, що до грудня планується збільшити добову кількість тестувань методом ПЛР до 50 тисяч.

Станом на 12 жовтня в Україні зафіксовано 265 454 випадків захворювання COVID-19, з них за добу - 4 420.