В Україні за добу зареєстрували 3 240 випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 18 вересня, виявили 3 240 випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, передає Укрінформ.

Згідно з цими даними, загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 172 712 осіб.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 48 осіб, загалом у країні на сьогодні зафіксовано .3 516 летальних випадків.

Водночас одужали за добу 1 268 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 76 754 осособи.

Найбільше хворих за добу виявлено у місті Києві (400), Тернопільській області (311), Одеській (281), Львівській (260), Харківській (200) та Івано-Франківській (181) областях.

Як повідомляв Укрінформ, за добу 18 вересня в Україні виявили 3 228 випадків зараження коронавірусом.