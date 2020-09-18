На Одещині зафіксували спалахи коронавірусу в монастирі, лікарні й міськраді
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв.
«Цього тижня зафіксовано кілька випадків групових захворювань. Один з них - у Свято-Успенському чоловічому монастирі, де виявлено 6 випадків зараження священнослужителів. Після цього в монастирі проведено відповідні медико-санітарні заходи за участю лікаря-інфекціоніста», - зазначив Дементьєв.
За його даними, встановлено, що шестеро інфікованих COVID-19 спілкувалися із 88 іншими особами, яких теж обстежено із залученнням мобільних бригад Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради. У всіх відібрано біоматеріали, які направлено в лабораторію для ПЛР-тестування. Усього в монастирі зараз перебувають близько 300 осіб.
За словами Дементьєва, спалах коронавірусу також зареєстровано в Татарбунарській райлікарні та Южненській міськраді.
За останню добу в Одеській області лабораторно підтверджено 321 випадок інфікування COVID-19, а з початку пандемії зареєстровано 10 тисяч 931 випадок захворювання.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 17 вересня, виявили 3 228 випадків зараження коронавірусом, загалом від початку пандемії коронавірус підтверджений у 169 472 осіб.