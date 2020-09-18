На Одещині зафіксували спалахи коронавірусу в монастирі, лікарні й міськраді

В Одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі УПЦ Московського патріархату виявлено 6 випадків інфікування ченців коронавірусом, причому встановлено, що з ними контактували 88 осіб, яких довелося обстежити медикам.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв.

«Цього тижня зафіксовано кілька випадків групових захворювань. Один з них - у Свято-Успенському чоловічому монастирі, де виявлено 6 випадків зараження священнослужителів. Після цього в монастирі проведено відповідні медико-санітарні заходи за участю лікаря-інфекціоніста», - зазначив Дементьєв.

За його даними, встановлено, що шестеро інфікованих COVID-19 спілкувалися із 88 іншими особами, яких теж обстежено із залученнням мобільних бригад Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради. У всіх відібрано біоматеріали, які направлено в лабораторію для ПЛР-тестування. Усього в монастирі зараз перебувають близько 300 осіб.

За словами Дементьєва, спалах коронавірусу також зареєстровано в Татарбунарській райлікарні та Южненській міськраді.

За останню добу в Одеській області лабораторно підтверджено 321 випадок інфікування COVID-19, а з початку пандемії зареєстровано 10 тисяч 931 випадок захворювання.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 17 вересня, виявили 3 228 випадків зараження коронавірусом, загалом від початку пандемії коронавірус підтверджений у 169 472 осіб.