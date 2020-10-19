Жодна область України не готова до пом'якшення карантину - МОЗ

Станом на 19 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: місто Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська,Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

У Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 206,1 на 100 тис. осіб. Загалом по Україні захворюваність на COVID-19 за 14 днів становить 192,7 на 100 тис. населення.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу 4 766.