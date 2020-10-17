Як Україну ділять на епідзони: МОЗ нагадав про п'ять ознак

Залежно від епідситуації в регіоні або районі чи місті обласного значення, відповідно до постанови Кабміну «Про встановлення карантину», може бути встановлений рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров’я, зазначаючи, що «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

«Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50% протягом 5 днів поспіль; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, МОЗ щодня оновлює ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19 та публікує їх на сайті.

На підставі цих ознак Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на 7 днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки «жовтий», «помаранчевий» або «червоний». Рішення про послаблення «червоного», «помаранчевого» та «жовтого» рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня епідемічної небезпеки.

З діючими рівнями епідемічної небезпеки можна ознайомитись за посиланням.