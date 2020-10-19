В Україні за добу - 4 766 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу – 4 766.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Потягом доби зафіксовано 66 летальних випадків, загалом від початку епідемії в Україні від COVID-19 померли 5 673 людини.

Водночас одужало вже 126 489 пацієнтів, з них за добу - 1 112.

Найбільше нових випадків інфікування виявлено у Києві (385), Харківській (595), Одеській (350), Житомирській (308), Львівській (259), Сумській (254), Київській (240) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 231 випадок коронавірусу.