В Україні за минулу добу виявили 5 231 випадок коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 5 231 випадок коронавірусу

Інфографіка
Укрінформ
В Україні станом на 18 жовтня лабораторно підтверджено 298 872 випадки COVID-19, з них за добу – 5 231.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом в Україні зареєстровано 5 607 смертей від COVID-19. Протягом минулої доби померло 90 осіб. Хворіють нині 169 242 особи.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено у Харківській (589), Львівській (305), Хмельницькій (338), Сумській (326) областях та м Київ (453).

Найменше випадків коронавірусної хвороби зафіксовано у Кіровоградській області. Там фіксується 1 564 випадки і за минулу добу — 52.

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Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 6 410 нових випадків коронавірусу.

Фото: Андрій Скакодуб

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