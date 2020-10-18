В Україні за минулу добу виявили 5 231 випадок коронавірусу

В Україні станом на 18 жовтня лабораторно підтверджено 298 872 випадки COVID-19, з них за добу – 5 231.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Загалом в Україні зареєстровано 5 607 смертей від COVID-19. Протягом минулої доби померло 90 осіб. Хворіють нині 169 242 особи. Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено у Харківській (589), Львівській (305), Хмельницькій (338), Сумській (326) областях та м Київ (453). Найменше випадків коронавірусної хвороби зафіксовано у Кіровоградській області. Там фіксується 1 564 випадки і за минулу добу — 52. Читайте також: У світі – майже 40 мільйонів випадків COVID-19 Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 6 410 нових випадків коронавірусу. Фото: Андрій Скакодуб