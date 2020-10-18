У світі – майже 40 мільйонів випадків COVID-19

Станом на ранок 18 жовтня в світі зареєстровано 39 959 273 випадки коронавірусу, зокрема 1 114 633 летальних і 29 888 585 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу у світі виявили 20 173 випадки зараження коронавірусом. 436 пацієнтів померли.

В Європі лідерами із загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Велика Британія.

Лідерами з кількості нових випадків COVID-19 у Європі є Франція, Велика Британія та Росія, де напередодні виявили 32 427, 16 171 та 14 922 випадки відповідно. Загалом у світі 17 жовтня COVID-19 виявили у 371 913 людей, у Європі - 143 429 нових випадків.