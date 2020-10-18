За час карантину охочих одружитися в Україні поменшало на третину
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані Міністерства юстиції.
Зазначається, що у період з 12 березня до 10 жовтня 2019 року було складено 145 855 актових записів про шлюб, а в цей самий період 2020-го – 107 069.
Поменшало також і розлучень. З 12 березня до 10 жовтня 2019-го кількість актових записів про розірвання шлюбу становила 21 904, за аналогічний період цього року – 16 475.
Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 13 жовтня Кабмін ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.
При цьому, за словами очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, буде посилено деякі обмеження.
Вперше карантин в Україні було запроваджено з 12 березня, пізніше його перевели в адаптивний режим.