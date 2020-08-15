В Україні зареєстрували рекорд “шлюб у прямому ефірі”

В Україні зареєстрували шлюб у прямому ефірі одного з телеканалів та встановили національний рекорд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції України.

Зокрема зазначається, що шлюб зареєстровано в ефірі одного із телеканалів завдяки послузі Міністерства юстиції “Шлюб за добу” та учаснику проєкту ДП “СЕТАМ”.

“Подію було внесено в Книгу рекордів України в номінації "Шлюб, проведений у прямому ефірі”, - ідеться в повідомленні.

У Мін’юсті інформують, що церемонію провела випускниця курсів від ДП СЕТАМ "Весільний церемоніймейстер" Наталія Горбаченко, а свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу молодятам вручила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.

“За 2020 рік було зареєстровано 59 500 шлюбів. Попри карантин, Міністерство юстиції жодного дня не припиняло їх реєстрацію. Прийом громадян ми, звісно, обмежили, але розуміємо, що реєстрація шлюбу – це необхідна послуга, яка має надаватися навіть в такий надскладний час”, – розповіла Оніщук.

Вона також повідомила, що пілотний проєкт “Шлюб за добу” діє у 75 населених пунктах.

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Так, з моменту його запровадження – з 29 липня 2016 року - послугою вже скористалися понад 98 тисяч пар, з них найбільше у Києві (17 124), Одесі (13 632), Львові (5 305), Харкові (5 046) та Маріуполі (4 984).

Оніщук наголосила, що проєкт "Шлюб за добу" покликаний зробити одруження максимально зручним та комфортним.

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За її словами, щоб скористатися сервісом з реєстрації шлюбу у скорочені терміни, майбутнім нареченим необхідно звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, обрати дату та час для проведення державної реєстрації, укласти цивільноправовий договір про надання послуги та завітати на власне весілля.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні внесли до Національного реєстру рекордів України фонтан у парку Партизанської слави в Києві як найвищий світловий пішохідний фонтан.