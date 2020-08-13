Київський фонтан потрапив до Реєстру рекордів України
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КО "Київзеленбуд".
"Фонтан збудовано на площі 505 кв. м. Унікальність фонтану – в його конструкції: 5 арок заввишки від 6 до 7,7 метра створюють водоспад, а між струменями води, що підіймаються знизу, можна пройтися. Для створення водного малюнка було встановлено 464 форсунки", - йдеться у повідомленні.
Київський фонтан потрапив до Національного реєстру рекордів України / Фото: КО "Київзеленбуд"
У вечірній час фонтан підсвічується за допомогою LED-світильників загальною потужністю 3600 Вт, які відтворюють 16,7 млн відтінків. Крім того, є інтерактивний режим - натискаєте кнопку і запускається інший сценарій. Навколо фонтану встановлено дерев’яні парапетні лави понад 200 метрів завдовжки.
Водограй працює щодня з 10:00 до 15:00, та у вечірній час з 18:00 до 23:00, крім вівторка – технічний день, коли фонтан чиститимуть та перевірятимуть справність усіх систем.
Як повідомлялось, напередодні, 12 серпня, у столиці відкрили після капремонту парк Партизанської слави на Харківському масиві Дарницького району.
Капітальний ремонт центральної частини парку - близько 8 гектарів, - було розпочато у 2018 році. Там облаштували доріжки з ФЕМ покриттям, встановили нові лави та урни, відремонтували громадську вбиральню та бюветний комплекс, встановили дитячий майданчик з гумовим покриттям, сучасне освітлення. Здійснили благоустрій та озеленення території.
Фото: Київзеленбуд