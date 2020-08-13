Київський фонтан потрапив до Реєстру рекордів України

Фонтан у парку Партизанської слави внесли до Національного реєстру рекордів України як найвищий світловий пішохідний фонтан.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КО "Київзеленбуд".

"Фонтан збудовано на площі 505 кв. м. Унікальність фонтану – в його конструкції: 5 арок заввишки від 6 до 7,7 метра створюють водоспад, а між струменями води, що підіймаються знизу, можна пройтися. Для створення водного малюнка було встановлено 464 форсунки", - йдеться у повідомленні.

Київський фонтан потрапив до Національного реєстру рекордів України / Фото: КО "Київзеленбуд"

У вечірній час фонтан підсвічується за допомогою LED-світильників загальною потужністю 3600 Вт, які відтворюють 16,7 млн відтінків. Крім того, є інтерактивний режим - натискаєте кнопку і запускається інший сценарій. Навколо фонтану встановлено дерев’яні парапетні лави понад 200 метрів завдовжки.

Водограй працює щодня з 10:00 до 15:00, та у вечірній час з 18:00 до 23:00, крім вівторка – технічний день, коли фонтан чиститимуть та перевірятимуть справність усіх систем.

Як повідомлялось, напередодні, 12 серпня, у столиці відкрили після капремонту парк Партизанської слави на Харківському масиві Дарницького району.

Капітальний ремонт центральної частини парку - близько 8 гектарів, - було розпочато у 2018 році. Там облаштували доріжки з ФЕМ покриттям, встановили нові лави та урни, відремонтували громадську вбиральню та бюветний комплекс, встановили дитячий майданчик з гумовим покриттям, сучасне освітлення. Здійснили благоустрій та озеленення території.

Фото: Київзеленбуд