У київському метро запустили арт-поїзд #ШахрайГудбай

Синьою гілкою столичного метро у серпні курсує арт-поїзд #ШахрайГудбай, в якому розміщені поради щодо правил безпеки платежів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

"Київський метрополітен приєднався до Всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії платіжному шахрайству Національного банку України. Арт-поїзд із правилами безпеки безготівкових та онлайн-платежів курсує синьою лінією підземки", - зазначили у пресслужбі метрополітену.

Постери у поїзді #ШахрайГудбай нагадують нікому не повідомляти пін-код своєї картки, не піддаватись на емоції та не відправляти кошти незнайомцям тощо. Важливі поради, розміщені на інформаційних матеріалах, залишатимуться в метро до кінця серпня.

Як ідеться в повідомленні, сьогодні найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками в Україні є соціальна інженерія – коли користувачі самі переказують гроші аферистам або розкривають їм дані своїх карток.

За інформацією Національного банку України, минулого року сталося майже 72 тисячі випадків незаконних дій з платіжними картками. 58% із них – в інтернеті. З’явилися й нові сценарії, коли користувачам під виглядом представників державних органів обіцяють грошову допомогу в зв'язку з карантином і у такий спосіб виманюють дані платіжних карток.

У підземці ж, як місці масового перевезення людей, фахівці радять не залишати платіжні картки чи мобільні телефони у задніх кишенях. Також важливо не демонструвати екран пристрою незнайомцям, особливо під час здійснення фінансових операцій.

Як повідомлялося, 7 липня 2020 року Національний банк запустив Всеукраїнську інформаційну кампанію з протидії платіжному шахрайству. Мета кампанії – навчити українців основним правилам безпеки безготівкових та онлайн-платежів.

Інформаційна кампанія проходитиме в липні-серпні 2020 року в усіх регіонах України.