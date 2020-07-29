Боротьба із заторами у Києві: біля метро втановлюють перехоплюючі паркінги

Поблизу шести станцій метро облаштують перехоплюючі паркувальні майданчики. Перший з них - біля станції метро «Видубичі» - вже працює в режимі дослідної експлуатації.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, передає пресслужба міської влади.

«Перший з шести перехоплюючих паркінгів – біля станції метро Видубичі - вже працює в режимі дослідної експлуатації, поки що на безоплатній основі. Він розрахований на 193 місця. На сьогодні в середньому щодня власники автомобілів залишають на паркінгу 120-140 автівок», – зазначив Густєлєв.

За словами заступника голови КМДА, перехоплюючі паркінги з’являться на в’їздах у столицю за п’ятьма напрямками:

- Ірпінський напрямок – поблизу станції метро «Академмістечко»;

- Житомирський напрямок – біля станції метро «Святошин»;

- Одеський напрямок – біля станцій метро «Видубичі» та «Іподром»;

- Бориспільський напрямок – біля станції метро «Червоний Хутір»;

- Гостомельський напрямок – біля станції метро «Сирець».

Загалом на цих паркінгах зможуть розміститися 988 автомобілів.

Для зручності користувачів паркінгу на «Видубичах» вже влаштовано зовнішнє освітлення, транспорте та пішохідне огородження, два безпечних пішохідних переходи, нанесено вертикальну та горизонтальну дорожню розмітку, встановлена навігація, прокладено оптоволокно та найближчим часом буде встановлено 10 камер відеоспостереження. Наразі завершується обладнання вхідних груп: КПП та шлагбаумів.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов наголосив, що місто, облаштовуючи перехоплюючі паркінги, надає водіям розумну альтернативу: залишити власний автомобіль на майданчику та продовжувати рух громадським транспортом.

«Завдяки цьому ми розвантажимо центральну частину міста від приватного транспорту і зменшимо затори у столиці», – підкреслив директор Департаменту.