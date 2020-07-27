Проєкт Генплану: на правому березі збудують "переїзди" через залізницю

У проєкті Генерального плану міста Києва передбачено продовження вулиці Суздальської до вулиці Медової у Солом'янському районі з будівництвом шляхопроводу через залізницю.

Про це повідомили в комунальній організації «Київгенплан», передає пресслужба КМДА.

«У правобережній частині Києва всі переїзди через залізницю вже вичерпали свій ліміт із пропускної здатності. На кожному переїзді, особливо в ранкові та вечірні години «пік», – постійне утруднення в русі. Від продовження вулиці з передбаченими шістьма смугами руху та будівництва шляхопроводу місто отримає чималі переваги: зменшиться навантаження на проспект Лобановського на 35%, на шляхопровід у районі Караваєвих Дач на 40% та на проспект Перемоги на 18%», – зазначив начальник КО «Київгенплан» Сергій Броневицький.

Ці дані отримані в результаті оновлення транспортної моделі Києва в німецькому програмному середовищі PTV VISUM, за допомогою якого були побудовані транспортні моделі в багатьох містах Європи та Азії. Вона враховує і кількість населення в кожному житловому будинку, і кількість робочих місць у кожній організації з адресною прив’язкою, і дані соціологічних досліджень, і пропускну спроможність вулиць, і графіки руху громадського транспорту, а також багато іншого.

На основі всієї цієї інформації співробітники КО «Київгенплан» проводять розрахунки із перерозподілу машино- і пасажиропотоків.