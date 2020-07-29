Біля метро "Арсенальна" буде рекреаційна пішохідна зона і фонтан

У Києві біля метро "Арсенальна" створять пішохідну рекреаційну зону.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місто перевантажене автомобілями і закрити якісь вулиці тільки для пішоходів дуже складно для трафіку. Але ми вже визначилися з кількома такими зонами. Першою пішохідною зоною в центрі міста стане територія поблизу станції метро "Арсенальна"", - сказав міський голова.

Кличко запевнив, що створення такої пішохідної зони не заважатиме руху авто, бо створена вона буде не на дорозі. Там облаштують рекреаційну зону та згодом встановлять фонтан.

Кличко повідомив, що кошти на цей проєкт будуть залучені не з бюджету міста. До створення цієї зони вже готові долучитися приватні підприємці, бізнес яких розташований поруч з цим об'єктом.

Фото: nashkiev.ua