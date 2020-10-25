Жодна з областей не готова до послаблення карантину - МОЗ

Станом на 25 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Найвищий показник захворюваності зафіксовано у Хмельницькій - 360,4 випадків на 100 тис. населення, у Чернівецькій - 343,0 та у Сумській області – 333,1.

Найменший показник захворюваності: у Кіровоградській області – 78,0.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень.

Як повідомлялося, в Україні станом на 25 жовтня лабораторно підтверджено 343 498 випадків COVID-19, з них за добу – 6 088.