Жодна з областей не готова до послаблення карантину - МОЗ
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Найвищий показник захворюваності зафіксовано у Хмельницькій - 360,4 випадків на 100 тис. населення, у Чернівецькій - 343,0 та у Сумській області – 333,1.
Найменший показник захворюваності: у Кіровоградській області – 78,0.
Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.
Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень.
Як повідомлялося, в Україні станом на 25 жовтня лабораторно підтверджено 343 498 випадків COVID-19, з них за добу – 6 088.