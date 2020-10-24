Кінотеатрам дозволили працювати у «червоній» зоні

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила працювати кінотеатрам у «червоній» зоні карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

«Кінотеатрам дозволено працювати у «червоній» зоні карантину. Тепер у нас, як і в багатьох країнах Європи. Відвідувачі зможуть відчувати себе безпечно: маски, кондиціювання, розсадка через крісло -50% залу», - зазначив Ткаченко.

За його словами, відповідне рішення Держкомісія ухвалила за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики.

Міністр додав, що зараз МКІП вивчає та аналізує ситуацію щодо подальшої роботи закладів культури в червоних зонах – в першу чергу театрів та музеїв.

«Це дасть змогу глядачам отримати «свіжий ковток повітря» від нових фільмів чи вистав та дозволить вижити культурним інституціям в період карантину», - підкреслив він.

Як повідомлялося, згідно з рішенням Держкомісії з ТЕБ і НС, в Україні з 26 жовтня «червоний» рівень епіднебезпеки діятиме у 100 адміністративних одиницях, в тому числі в 11 обласних центрах.

Станом на 24 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 337 410 випадків COVID-19, із них за добу – 7 014.