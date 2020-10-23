«Червона» зона: Полтава вирішила трохи послабити карантин

У Полтаві, яка з 19 жовтня віднесена до червоної зони за рівнем епіднебезпеки, карантинні заходи не посилюватимуть.

Про це заявив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота у відеокоментарі у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Щойно на національній комісії ТЕБ і НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки – до роботи зможуть повернутись кінотеатри", - зазначив Шамота.

Він уточнив, що у місті працюватиме громадський транспорт, ринки, торгівельні центри, фітнес-центри, салони краси.

Шамота запевнив, що "після виборів усе також буде працювати", і водночас звернувся до полтавців із проханням дотримуватися правил протиепідемічної безпеки.

За інформацією Полтавської міської ради, за минулу добу у місті зафіксовано 221 новий випадок COVID-19. З початку карантину підтверджено 3956 випадків, 1083 полтавці одужали. Лікування на стаціонарі продовжують 112 мешканців міста, амбулаторно - 2716. За час епідемії 45 людей померли.

Як повідомляв Укрінформ, за новим розподілом епідемічного зонування до червоного рівня потрапило 11 обласних центрів: Чернівці, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєвєродонецьк, Миколаїв, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль. Загалом до червоного рівня в Україні віднесено 100 адміністративних одиниць.

Станом на ранок 23 жовтня с Україні лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу 7 517.