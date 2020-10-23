«Червона» Харківщина вирішила відкрити кінотеатри

На Харківщині, що входить до червоної зони епідемічної небезпеки, дозволили роботу кінотеатрів і спортивні тренування, але з суворим дотриманням усіх карантинних вимог.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер у Фейсбуці.

"Міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області - у червоній зоні карантину. Серед змін - дозволяємо роботу кінотеатрів з дотриманням усіх карантинних обмежень та проведення навчально-тренувальної роботи спортсменів області, які входять до складу національних збірних команд України з різних видів спорту", - повідомив Кучер.

За його словами, незалежно від того, чи вірить хтось у COVID-19, він є: "І нам з цим жити".

У пресслужбі Харківської ОДА зазначили, що 23 жовтня саме Олексій Кучер у розмові з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС порушив питання роботи кінотеатрів, яку заборонили з 19 жовтня.

"Пропонуємо взяти певний часовий проміжок - на найближчий тиждень - та дозволити роботу кінотеатрів. Нумо, побачимо тенденції та динаміку, якщо ми дозволимо кінотеатрам попрацювати, і можемо наступного разу переглянути це рішення", - запропонував Кучер.

Міністр охорони здоров’я відповів, що адаптивний карантин як раз встановлений для того, щоб знаходити баланс. Крім того, світова практика дозволяє роботу кінотеатрів під час карантину - з виконанням усіх вимог, та з урахуванням 50% наповненості, додав Степанов.

На комісії також вирішили дозволити проведення навчально-тренувальної роботи спортсменів області, які входять до складу національних збірних команд України з різних видів спорту (основний склад, резервний та з олімпійської й паралімпійської підготовки).

Згідно з даними Харківського лабораторного центру, кількість населення, хворого на коронавірус, впродовж тижня збільшилась: по області це 200 хворих на 100 тисяч населення, у Харкові - 405 на 100 тис. населення. У Харкові приріст за тиждень склав 11,1%, на минулому тижні темпи приросту були значно більшими.

Як повідомлялося, в Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу 7 517.