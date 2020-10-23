Вся Польща переходить у «червону» зону

Від суботи, 24 жовтня, у Польщі запроваджуються нові обмеження у зв’язку з гострою фазою пандемії коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час спільної прес-конференції у Варшаві повідомили глава польського уряду Матеуш Моравецький і глава МОЗ Польщі Адам Недзельський.

“Від суботи вся Польща стає червоною зоною”,- заявив Моравецький.

Він поінформував, що учні шкіл, починаючи з 4-го класу, переходять на дистанційне навчання. Діти до 16-ти років з 8-ї до 16-ї години дня зможуть виходити з дому лише під наглядом батьків.

Ресторани і паби не зможуть приймати клієнтів, але матимуть змогу організовувати кейтеринг. Такі обмеження триватимуть два тижні, а далі вирішуватиметься питання чи залишити обмеження й надалі, чи можна їх відмінити.

Тимчасово перестануть також працювати санаторії.

По всій Польщі зібрання людей дозволятимуться максимум до п’яти осіб.

Глава польського уряду закликав пенсіонерів віком понад 70 років залишатися вдома, аби не ставити під загрозу своє життя та здоров’я. Для допомоги старшим особам буде створено так званий корпус підтримки пенсіонерів, до роботи в якому залучатимуться, зокрема, армійські підрозділи.

Глава МОЗ Польщі Недзельський висловив думку, що наступний тиждень буде у країні “критичним”, оскільки стане зрозуміло: пандемія й далі перебуватиме у гострій фазі чи тенденція зросту інфікування COVID-19 затримається. За його словами, у разі збереження нинішньої негативної тенденції, кількість інфікованих осіб може зрости до 20-25 тис. на добу.

Як повідомлялося, за минулу добу в Польщі зафіксовано 13 632 нових випадки інфікування коронавірусом, що є рекордним показником від початку пандемії COVID-19.

Станом на ранок 23 жовтня у світі зареєстровано 41 994 434 випадки коронавірусу.

В Україні лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу – 7 517.