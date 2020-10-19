Віцепрем’єр Польщі Качинський пішов на карантин
Про це повідомив у понеділок речник PiS Радослав Фогель, передає кореспондент Укрінформу.
“Після інформації про контакт у рамках службових обов’язків з особою, хворою на COVID-19, голова PiS, відповідно до рекомендацій головного санітарного інспектора, йде на самоізоляцію до подальшого розпорядження санітарних служб”, - сказав Фогель.
У суботу стало відомо про інфікування коронавірусом першої особи в Римо-католицькій церкві Польщі – голови Конференції єпископату архієпископа Станіслава Гондецького.
Як повідомлялося, минулого тижня у зв’язку з контактуванням з особою, зараженою коронавірусом, на карантині упродовж кількох днів перебував глава уряду Матеуш Моравецький.
З 17 жовтня 152 із 314 повітів Польщі переведено в червону зону у зв’язку зі спалахом коронавірусу. У червоній зоні опинилися 11 з 16-ти воєводських міст Польщі, зокрема і Варшава.
За останню добу в Польщі зафіксовано 7482 нові випадки захворювання на COVID-19, померла 41 особа.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 40 348 289 випадків коронавірусу, зокрема 1 119 305 летальних, одужали 30 146 568 осіб.
Фото: PAP